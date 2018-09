Boticas magistrales

El Colegio de Farmacéuticos invitaba ayer a una ronda por centros de distribución de fármacos, cada vez más informatizados, robotizados y automatizados, pero donde aún el factor humano es fundamental para la recepción, almacenaje y distribución de medicamentos. Era una invitación con motivo del Día del Farmacéutico, un gremio que tiene su día y su patrona, la Inmaculada Concepción, como un elemento de paridad en estos tiempos que corren, si no fuese porque el 82% de los colegiados salmantinos son mujeres. O sea, colegiadas. Un dato: de los once miembros de la junta directiva colegial salmantina, seis son mujeres y cinco hombres. Las farmacias están en manos de mujeres y si echo atrás la vista me doy cuenta de que ha habido más farmacéuticas que boticarios en mi existencia, así que intuición y estadística van en este caso de la mano. En la distribuidora que visité me explicaron que al día reparten diecisiete mil medicamentos diarios, que a mí me parecen muchos y vienen a decir que estamos muy pochos comparamos con tiempos pasados. Me pregunto cómo se lo montaban mis admirados médicos de pueblo allí donde no era fácil acceder a una farmacia. Supongo que entonces la gente no se ponía enferma con tanta frecuencia y facilidad, y puede que, incluso, el catalogo de enfermedades y medicamentos fuese mucho menor que hoy.

El caso es que ahí estaba uno, rodeado de medicamentos, cintas transportadoras con cestas y furgonetas a punto de salir, pensado cómo se sentiría un hipocondriaco ahí. Recordando, también, que de chico el agua de Solares y el yogur se compraban en la farmacia, las inyecciones se preparaban a la vista del receptor del pinchazo –hay traumas infantiles—y existían supositorios, y perdón por la alusión. Más allá de la oficina, tras la cortina, estaba la rebotica y en esta el farmacéutico preparaba "fórmulas magistrales", lo que le emparejaba con la pura magia. Los niños alucinábamos. Hoy se siguen haciendo, pero menos. La "brujería" del boticario ha dado paso a recomendaciones dietéticas, controles de glucemia, consejos sobre la piel o correcciones de la presbicia con "gafas de leer" o lupas.

