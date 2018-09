Verdugos de la libertad

Los aficionados a los toros estamos un poco cansados de que la Fiesta se convierta de vez en cuando en un juguete para los políticos. Sucedió en 2010, cuando Cataluña se sacó de la chistera una de las ilegalidades a las que nos tiene acostumbrados para prohibir los festejos taurinos en esta región. Aunque a priori no tenga nada que ver, aquello fue el principio de la locura independentista. El primer golpe al Estado que hizo pensar a algunos que todo el monte era orégano. Lo malo es que en esa cuestión se salieron con la suya. Dio exactamente igual que en 2016 el Tribunal Constitucional anulara la prohibición. La decisión llegaba seis años tarde y el daño estaba hecho. Qué diferencia con la rapidez con la que los magistrados de este Tribunal fallaron en todo lo relativo al referéndum del 1-O y al golpe de Estado posterior. Los toros no se consideraban un asunto de urgencia. Dio igual que se cercenara la libertad de miles de catalanes aficionados a este bello arte. La libertad, como en todo lo que tiene que ver con la deriva secesionista, importó bien poco. Siempre se imponen las tesis de una presunta mayoría con anhelos fascistas.

Lo que ocurrió en Cataluña dio alas para que otros profundos antidemócratas alentados por el siempre ´cancerígeno´ ´lobby´ vegano comenzarán su particular cruzada contra los toros. Sucedió en San Sebastián de la mano de los proetarras de Bildu y también pasó en Baleares gracias a una amalgama de partidos a cual más peligroso y capitaneado por uno de los granos de pus más grandes que tiene el PSOE en sus filas, Francina Armengol.

El último intento de puyazo contra la Fiesta llegó la pasada semana con la rúbrica del que faltaba en todo esto, Pablo Iglesias. Plantea una consulta, ya sea a nivel autonómico o nacional, para decidir sobre la continuidad de las corridas de toros. Es cierto que sus cálculos políticos hacen que tenga que dar una de cal y otra de arena. Sabe que una posición demasiado beligerante contra la Fiesta le alejaría de potenciales votantes. Sin embargo, tiene que contentar a ese grupo de presión vegano y animalista que tanta fuerza tiene en el seno del partido morado. Difícil tesitura. Por eso sus palabras en el programa de Ana Rosa Quintana fueron un quiero y no puedo. Por un lado asegura que no le gustan los toros y que por eso habría que preguntar a la gente. Pero por otro, que no era algo que se pudiera prohibir por decreto. ¡Faltaría más! ¿En qué se basa para que la Fiesta se tenga que someter a una consulta o otras muchas cuestiones no? Si nos ponemos demagogos podemos platear que el pueblo español opine sobre la polémica y necesaria prisión permanente revisable que, por cierto, el Gobierno de Sánchez no se ha atrevido a tocar sabedor del respaldo social que tiene. Pero también se puede preguntar en una consulta si queremos que el Estado recupere algunas de las competencias de las comunidades autónomas. O que en Cataluña se aplique de nuevo el 155 para atar en corto a esa panda de sediciosos y delincuentes. Pero claro, eso no interesa en absoluto ya que la respuesta del pueblo español sería muy incómoda para personajes como Iglesias.

