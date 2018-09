La tesis, la sin tesis y la anti tesis. Me encanta lo bien preparadas que están muchas personas en este país, esas personas que han sudado la camiseta, que han hincado el codo, que han sacrificado horas y horas para adquirir los conocimientos necesarios y así responder con responsabilidad en la vida. Para poder desempeñar sus funciones con seriedad y sabiendo lo que se traen entre manos. No puedo entender la frivolidad con la que se compran y venden títulos, cuando no se regalan. No puedo entender la endogamia universitaria que padecemos y aceptamos, inconscientes de las consecuencias que eso puede acarrear para los futuros docentes y profesionales. No alcanzo a entender la proliferación de universidades y facultades por obra y gracia del interés de unos pocos en detrimento de muchos. Me llama la atención el ansia de titulitis generada en España. Independientemente del contenido y conocimientos del individuo o individua que alardea del sobredimensionado currículo.

Algo no va bien cuando las personas verdaderamente cualificadas de este país se ven obligadas o en la necesidad de convertirse en emigrantes por razón de su inteligencia y como consecuencia de la necedad de algunos y algunas, más preocupados y preocupadas de sí mismos y de sí mismas que del bien común o de la comuna. Algo no va bien cuando al comienzo del curso universitario, a lo largo del curso universitario y al final del curso universitario hemos convertido en asignatura opcional la barra libre. Divertirse es muy sano y recomendable, pero con conocimiento de causa y no perdiendo el conocimiento por no sé qué causa, que es algo muy distinto. Normalmente suele ser alcohol y otras drogas.

