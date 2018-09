Hay sensación de que todo huele a pocho. Hables con los unos o hables con los otros, el tema es el mismo: corrupción, corrupción, corrupción. Nuestro alrededor es lo más parecido a una caldera de diablos (y de diablas) donde todo arde, como este mes de septiembre, al rojo vivo. La política se ha convertido en una olla exprés, que día sí y día también, pita porque ya no puede con lo que tiene hirviendo en la cazuela: cajas B y manos en la caja, fraudes cum laude y cum laudes fraudulentos, tribunales a la carta, presidencias amañadas€ Por aquí y por allá saltan los garbanzos negros como las chinches en las camas de los antiguos lupanares. Y son tantos y tan grandes los estragos, que los unos y los otros que se saben íntegros, han de defenderse como pueden, aun a sabiendas que cada día que pasa se hace más difícil convencer a sus interlocutores. Porque las mentiras comienzan a pesar como piedras en la barriga y, los que nos decimos normalitos y de a pie, ya no queremos ni podemos tragar.

Sin embargo, el peligro está en que ya ni siquiera nos preguntamos de dónde viene tanta ambición desmedida, tanta falta de escrúpulos; si acaso lo que sucede es, que se está tirando de la manta solo por venganza. Porque, desgraciadamente, parece que nos hemos acostumbrado a vivir en esta rutina del mal. Y parece también que todo lo vemos y oímos, con la pasividad, desgana y el escepticismo del mismo Meursault. Aquel extranjero protagonista de la novela de Albert Camus que, por no sentir pena ni gloria, no lloró ni la muerte de su madre.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más