TVE grande y ¿libre?

El inicio de temporada televisiva después del verano ha coincidido con una barrida generalizada de presentadores –excepción hecha de la incomprensiblemente incombustible Ana Blanco-- y responsables de los servicios informativos de la televisión pública. Parece ser lo habitual en cuanto cambia el gobierno, porque cada presidente piensa que la tele es suya y hace con ella lo que quiere. Y en eso estamos. Es, sin duda, un instrumento de poder y adoctrinamiento, sea el gobierno que sea. No nos engañemos. Yo ya me he pasado a los informativos de las cadenas privadas. Tampoco son la panacea; pero algo hay que ver en los ratos de tontuna hogareña, porque TVE parece un caos sin atisbo de orden y con organigrama plano.

La televisión es la fuente en la que se ve reflejado el nuevo Narciso; es, por así decirlo, el moderno espejo del narcisismo. Ya decía hace más de veinte años Pierre Bourdieu, desde la izquierda, que las televisiones recurrían cada vez más a los viejos trucos de la prensa sensacionalista: mucho espacio reservado para sucesos y deportes. Hoy añadiríamos las noticias del corazón. A toda costa hay que buscar la primicia informativa en competencia con las demás cadenas. Como en un gigantesco juego de espejos, los informativos se elaboran fijándose en lo que la competencia ha dicho o ha dejado de decir. Todos se ven mutuamente, se escrutan, se disputan audiencia.

