Tiempos modernos

Hemos entrado en la modernidad. En el modernismo lo hicimos con el Mercado Central y la Casa Lis. En la modernidad nos han introducido el láser de petavatio, que esta semana inauguraron los Reyes, Felipe y Letizia, y la cafetería Starbucks, que se abre este lunes, que pasa a formar parte del parque de 24.000 locales en setenta países que tiene la compañía cafetera más grande del mundo. En la feria del turismo de Miami, además de vender nuestro patrimonio artístico o gastronómico, nuestro Julio López podrá ofertar a mayores que tenemos Starbucks, que es una seña de identidad del cosmopolitismo. Dos siglos atrás, se inauguraba en Salamanca el primer café, cuando aún eran visibles los restos de la batalla de Arapiles. Sería bueno recuperar el dato, que guarda José María Hernández en su archivo, seguro. En esos dos siglos, aún en los peores momentos, se ha bebido café en la Plaza Mayor o cerca de ella. Hoy, más que nunca, porque la Plaza Mayor se ha convertido en un espacio hostelero como último capítulo de su evolución: el Corregidor Caballero y Llanes propuso la Plaza Mayor para dignificar nuestro mercado; después se convirtió en el centro comercial de Salamanca y hoy es territorio de cafés, copas y comidas. Ahora mismo no se me ocurre en qué puede derivar, qué será lo próximo. Aunque espero que no pierda ese carácter de ágora de pensamiento que Ricardo Rivero, rector, expuso en el pregón de ferias.

Otro Ricardo, Ricardo Blázquez, inauguró el curso de la Universidad Pontificia en una semana en la que el Palacio de La Salina, sede de la Diputación Provincial, acogía el Día de la Provincia y un homenaje a parlamentarios de la Transición, que aún están con nosotros, Salvador Sánchez Terán, Manuel Delgado, Francisco Vicente y Alberto Estella, y los que lo están de otra manera, como José Luis González Marcos, Vidal García Tabernero, Ángel Zamanillo y Jesús Esperabé. Habló Javier Iglesias de la reforma de la Constitución, que, supongo, nos introduciría en un tiempo nuevo, como la actual nos llevó a la modernidad democrática.

