Plagio al descubierto

En las paredes del claustro del Palacio de Anaya, se encuentran numerosos vítores de doctores de la Universidad, pintados con sangre de toro en la piedra de Villamayor, el nombre y la fecha, testimonio de muchos años del esfuerzo y de investigación. Así se cumple con una vieja tradición. Las prisas son el principal enemigo de las tesis, impuestas por una fuerza mayor, para optar a una plaza de profesor titular es imprescindible contar con la tesis doctoral. No se puede dejar pasar la oportunidad y tiene que hacerse a matacaballo, nunca se pueden hacer con la perfección que requieren. Guárdate de recurrir a un "negro". Los españoles hacemos mal papel de "negro" y la de espía, no sabemos guardar un secreto. Un cliente del Novelty, que frecuentaba el café durante la guerra civil, retrepándose decía: "Como tenga que hablar yo€" Hasta los adictos al régimen, temblaban al oírlo.

La tesis de Pedro Sánchez está plagiada, dicen en algunos medios de comunicación. Si no hubiera sido Presidente del Gobierno, no hubiera trascendido del ámbito universitario. El problema viene encadenado con la falsificación de los masters que les costó el cargo a Cifuentes y Montón. El plagio de una conferencia o de un pregón es calderilla.

