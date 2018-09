Otro Mendizábal

El afán de la izquierda política por volver atrás buscando del pasado lo peor para recuperarlo, es una patología de muy difícil curación. Quienes no conocen la historia no ven ningún mal en ello, de aquí el interés y el esfuerzo por que no la conozcan, pero quienes sí la conocen no dan crédito a lo que ven y oyen por lo que acarrea, que no es otra cosa que el deseo vehemente de repetirla. La izquierda política, que se autodefine progresista, está tan amarrada al pasado que no lo suelta, es su estrella polar que no pierde de vista, su referente, al que trata de volver porque le va la vida en ello. Sin pasado no es nada. Su futuro está en rescatarlo. El progreso está en no aprender de los errores que la historia recoge de forma detallada y clara, razón por la que se esfuerzan en ignorarla, prefiriendo retomar viejas ideas trasnochadas, añorando lo menos recomendable del pasado para edificar su futuro.

Este Gobierno, que no deja de sorprendernos desde que llegó su presidente a La Moncloa, quiere ahora "recobrar" aquellos bienes de la Iglesia porque —dice— no son de la Iglesia ni lo han sido nunca, y propone para ello otra desamortización, que se sumaría a la que Juan Álvarez de Mendizábal llevó a cabo a finales del primer tercio del siglo XIX, con los resultados que deberían conocer quienes ahora pretenden repetir aquella empresa, cuyas consecuencias son razones de sobra para ni intentarlo siquiera. Insistir, no obstante lo nada recomendable de la medida, demuestra que el resultado de aquello, si no es lo que buscan, poco les importa y si se produjese de nuevo pues€, bien hecho y a buena hora.

