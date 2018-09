Señorías... ¡a la Escuela!

En un año en el que celebramos el cumpleaños de nuestra Universidad (nada menos que 800 años que dan para muchos avatares) nos encontramos con una situación política tan trufada de engaños, ramplonería, zancadillas y cuántas calificaciones se le ocurran al lector, que casi ha oscurecido a nivel nacional una efemérides tan señera. Salamanca supuso junto a Oxford, París y Bolonia el advenimiento de los estudios superiores en el mundo occidental. Salamanca ha dado épocas gloriosas al conocimiento; ha sido el origen de numerosas Universidades hispanas. Durante siglos alumbró el pensamiento de nuestro mundo pero tanto tiempo da para mucho y también tuvo épocas de una decadencia casi inevitable. Ahora mismo debería ser un orgullo nacional cosa que sospecho es imposible y más si andamos discutiendo hasta el término Nación.

Lo que sería difícil es que trapichuelas como las referidas en la tesis del Presidente pasaran en nuestra Institución de la manera que, al parecer, ocurre en otras. Pero resulta cómico ver como, según se ha publicado, desde que estalló el escándalo presidencial, parece que los curricula de Sus Señorías han adelgazado considerablemente. De pena. Por ello me he atrevido a mandarles a la Escuela; es que lo veo urgente y no solo para que se empapen de conocimientos sino también de modos de conducta que parecen no tener. Presenciar las maneras de cómo se comportan en el Congreso no sé si será vergonzoso para ellos pero lo es para los que presenciamos sus dislates. Salvo excepciones que siempre hay.

