La seductora realidad

En la víspera del Día sin Coches estaría bien indultar una calle, como se hizo esta feria con el toro "Liricoso", de Juan Ignacio Pérez Tabernero. Hacerla peatonal. Y celebrarlo. Porque la tendencia es ir alejando a los automóviles del centro de las ciudades y convertirlo en espacio exclusivo de peatones. Una realidad que me seduce. Y recalco lo de peatones, porque no sé si me hace gracia ser arrollado por un ciclista o un patinador, que todo puede ocurrir. Ahora mismo hay una enorme tensión en las calles por la moda que viene de los patinetes eléctricos, que abrirían las puertas a más elementos de los denominados vehículos autónomos de movilidad personal, muy seductores, pero que pueden complicar el paseo por ellas.

El indulto de una calle, convirtiéndola en peatonal, podría ser la mejor iniciativa del denominado Día sin Coches, que sucede al Día de San Mateo, que conoció días mejores. De alguna manera ha sido y es el día de la provincia, con nuestros paisanos viniendo a la capital a hacerla suya y disfrutar de los toros y los caballos. Era un espectáculo que hoy, desgraciadamente, ha venido a menos. San Mateo ya no es lo que era, o es cualquier día de la semana gracias al automóvil. La realidad también es la que es.

En la historia de Salamanca, decir San Mateo, era referirse a una de las parroquias más antiguas, de los tiempos de la repoblación, cuyos restos, hoy, están repartidos entre los cimientos y los muros de la iglesia de San Juan de Sahagún. Mezclados con los de la iglesia de Santa Eulalia. Cosas del siglo XIX y el empeño del famoso obispo Padre Cámara, cuyo recuerdo se reparte entre una calle, una escultura, una lápida en la trasera del templo parroquial y otras obras, como la Basílica de Santa Teres.

