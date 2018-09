Con las pruebas a otra parte

Lo único que prácticamente ha faltado por decir del "ejemplo" de la consejera de Economía y Hacienda sobre la "tasa del probador" ha sido jugar con peras y olmos por aquello de ir a la gracia fácil.

Del resto de "delicadezas" se han dicho todas, desde Buenafuente, que le dedicó un monólogo a la ocurrencia, hasta, por supuesto, los partidos políticos, que se han cebado en descalificaciones a Pilar del Olmo, a la que incluso han animado a acudir al "Club de la Comedia". Hacía tiempo que Castilla y León no daba tantos titulares en toda España y la consejera ha tenido ese "logro" tan poco deseado, que no tardó ni 24 horas en arrepentirse de ese desafortunado comentario que hizo en la Conferencia Sectorial de Comercio que abordaba la creación de un observatorio 4.0.

En su defensa hay que decir que no es una consejera que haya destacado por "ocurrencias", todo lo contrario, y que el problema existe, es muy grave y el debate que se ha creado -aunque haya escasísimas opiniones a favor- es positivo para poner el foco en un problema muy grave.

El pequeño comercio sufre con las ventas por internet hasta el punto de que en muchos lugares ha desaparecido, en otros, agoniza y en contados lugares vive su mejor momento. De ahí que la propia consejera haya impulsado medidas de protección como el Plan de Abastecimiento en el Medio Rural, con subvenciones de hasta el 75% por abrir tiendas y fijar población, o la iniciativa de "turismo en compras" para formar al comerciante en la orientación hacia otro tipo de clientes.

Claro que el encanto que aún tiene, y mucho, el comprar en una tienda tradicional desaparecería si se va a una de ellas, se pide una prenda para probar y enseguida el dependiente se acerca para pedirte dinero por dejar el producto. No habría otra medida más disuasoria y que animara a los clientes a volver más rápidamente a sus casas, conectarse a internet, tirar de tarjeta y si luego el producto no le vale, proceder a la devolución.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más