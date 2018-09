No a la pena de muerte

La pena de muerte sigue siendo un reto. Porque está vigente en muchos países del mundo, alguno tan importante como Estados Unidos. Sus partidarios no son pocos y sus detractores no cejan en su empeño por que desaparezca, por entender que su aplicación por el Estado atenta a la dignidad de la persona y del propio Estado: quitarle la vida a un ser humano es envilecerse, aunque algunos digan que es hacer justicia.

Y en pleno bochorno veraniego salta la noticia de que la Iglesia católica, por decisión del Papa, ha acordado suprimir del Catecismo el párrafo que dejaba un resquicio de justificación a su aplicación. Es muy importante que así enmiende un error aceptando que, excepcionalmente, si alguien pusiera en peligro a la sociedad y no quedara otra salida, cabría justificar su ejecución. Pero Francisco, ese "peligroso" Papa para ciertos extremistas católicos, no se ha conformado con ese cambio esencial, ha ido mucho más lejos: ha planteado como objetivo de los cristianos combatir la pena de muerte.

No lo negaré: siempre he sido un abolicionista, y al leer el Catecismo en su día, confieso que me escandalicé. Nunca comprendí que la Iglesia no fuera punta de lanza en la lucha contra la aberración de que el aparato del Estado acabara con la vida de una persona, por muy criminal, aberrante y destructiva que hubiera sido su acción. Me movieron siempre dos razones: la primera, que la vida solo te la puede quitar quien te la da, es decir, Dios, y que el Estado tiene límites infranqueables, y este es el principal.

