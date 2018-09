Garamendi y la difícil unidad

Antonio Garamendi es un tipo simpático, amable, buen comunicador€ uno de esos vascos campechanos con los que resulta muy difícil discutir y muy fácil congeniar. Debido a ese carácter abierto y afable no resulta extraño que, si el tiempo lo permite y Dios no lo impide, vaya a ser elegido por aclamación como nuevo presidente de los empresarios de España dentro de un par de meses.

El abogado bilbaíno y actual presidente de la organización nacional de la pequeña y mediana (CEPYME) ofreció a los casi doscientos empresarios asistentes al Foro Gaceta celebrado ayer las claves de la marcha de la economía en España, que sigue con signo positivo a pesar de los negros nubarrones que asoman en el horizonte más cercano, por los cambios en la coyuntura internacional y por la tentación de ´recarga impositiva´ del Gobierno de Pedro Sánchez. El crecimiento del PIB, la creación de empleo y el éxito del sector exterior pueden irse al garete en pocos meses. Basta con que se confirmen las amenazas: que continúe la escalada del precio del crudo, que se mantenga la guerra comercial emprendida por Trump contra medio mundo, que Draghi deje de comprar nuestra deuda soberana y que el Ejecutivo socialista haga caso a sus socios comunistas y nos apriete la tuerca de los impuestos hasta asfixiarnos.

Garamendi dejó claro que lo que necesita España ahora mismo no es precisamente una mayor carga fiscal, sino unidad, consenso, estabilidad, acuerdos e ideas muy claras en nuestros mandatarios, justo todo aquello de lo que adolece la política nacional. También alertó el dirigente empresarial de la necesidad de embridar el gasto público y de domar el descontrolado crecimiento de la deuda, al que han contribuido por igual en los últimos años los gobiernos de izquierdas y de derechas. El Gobierno de Sánchez debería tomar nota de los empresarios, que con la crisis han aprendido a hacer más con menos, a producir con más calidad y menos coste. Porque el Ejecutivo pretende todo lo contrario: aumentar el gasto a costa de los lomos de los contribuyentes para ofrecer los mismos servicios, e incluso peores.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más