La democracia, en peligro

Vamos de mal en peor. Ya no va por ciclos o por periodos de crisis, el colapso de España es en directo, minuto a minuto. Esto es un horror, una feria de auténticos demenciados, locos sueltos muy peligrosos. Con el corazón en la mano lo escribo: más allá de preocupado, de indignado, estoy aterrorizado con los derroteros que ha tomado España hacia su autodestrucción. Y sin frenos.

El martes compareció el ex presidente Aznar en el Congreso para participar en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Y allí estaba José María Aznar frente al circo que montan cada día populistas, nazis y terroristas, que son los que marcan el pulso político en la España de hoy y los que monopolizan el debate, es más, la audiencia les toma en serio; allí estaba el ex presidente frente a radicales como Pablo Iglesias o Gabriel Rufián (con su camisetita de la guerra de Irak) y claro, ocurrió lo inevitable: palabras gruesas, estupideces gruesas, y un José María Aznar que tuvo la gallardía, la decencia y la obligación de no callarse. Porque el problema de esta España es que es un país secuestrado, lleno de peleles, peleles del PP, peleles del PSOE, peleles de Ciudadanos, y millones de peleles con derecho a voto, más otros tantos peligrosos resentidos, que son los que han traído el ruido y el caos a nuestra democracia, aquella que nació de la concordia y la altura de miras, la misma que hoy se ignora.

