Presidente, presidente

Aznar_es Aznar, sin más, como diría Rajoy en su descripción más extensa.

Pero a pesar de esa premisa y al margen de que se sea aznarista, rajoysta o ni de uno u otro, hay que reconocer que ayer Aznar logró salir de la encerrona de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados por la puerta grande, haciendo lo que en algún momento de la vida una gran parte de la población sueña: decir lo que a uno le da la gana y además gustándose, madurando cada palabra. Ese momento suele llegar cuando ya se empieza a ser mayor, pero en el caso de Aznar su turno fue antes porque la pensión vitalicia de expresidente se lo permite y porque, a diferencia de otros, tiene un prestigio de ogro que mantener y aspiraciones a perpetuarse en la sombra, cual padrino.

No hay influencer cándido y Aznar, que lo sabe, era plenamente consciente de que le habían puesto en bandeja la gran oportunidad de volver a ser el presidente de honor del Partido Popular, no porque figure en los papeles, sino porque su reflejo tenía que volver a brillar.

Y no defraudó a la parroquia, ni mucho menos, e incluso ganó en número de fans porque pudo decir una tras otra las verdades del barquero y con un desprecio en su formulación que está al alcance de muy pocos. Era sacudir sin mover apenas los labios, sin molestarse en mirar al adversario salvo para desmotivarlo desde las alturas. Era de cobardes venirse abajo, sabía que la vida le devolvía la oportunidad de volver a estar en lo más alto, y Aznar no defraudó. Lo que se presentaba como una de esas inútiles y trasnochadas comisiones de investigación se convirtió en un espectáculo en los que Pablo Iglesias y Rufián se convirtieron en los torpes sparrings del expresidente del Gobierno.

