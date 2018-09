Olores visibles

Seguimos aquí. Los mil billones (con b) de vatios de nuestro petavatio del Centro de Láseres Pulsados fueron disparados de forma por los Reyes y todavía podemos disfrutar del toreo de Roca Rey, los excesos de Raphael, las rabas de la Feria de Día, la magia de Spasmo y el rock and roll de mi amiga Lulu o el soul de Victoria Mesonero otra feria o cualquier día de estos. Porque mil billones (con b) de vatios son muchos vatios para andar jugando con ellos en una espada láser, por ejemplo, como la de la Guerra de las Galaxias, o para un puntero láser, tan empleado en algunas conferencias. Ya no digo nada de la depilación por láser, las intervenciones dentales con láser, la cirugía por láser€ A uno, que es de Letras, el láser le impone y mucho y no le queda sino confiar en Luis Rosso, Pedro García, Javier González, Susana Pérez, Yaiza Cortés, Ana Santa Cruz, Rodrigo Díaz, Mauricio Rico, Carlos Salgado, José Manuel Álvarez o Cristina García, entre otros expertos y científicos de la casa que he ido conociendo en estos años, a los que he pedido con pesadez que me expliquen despacio y como si fuese su abuelo a qué se dedican, en qué trabajan. No acabo de entenderlo del todo, pero siempre les digo que anden con cuidado, que están jugando con algo más serio que el fuego, la luz, que no se les vaya de las manos.

Algo parecido siento cuando algunos me dicen, muy anchos, que en su próximo restaurante, el cocinero estará a la vista de todo el mundo. Cuidado. Un cocinero maneja cuchillos y es una profesión en la que por muy poco se te va la pinza y todo acaba volando en cualquier dirección. Creo que no hay necesidad de ver a los cocineros en vivo y en directo, y ya puestos, que hagan como el muy divertido restaurante El Tamborilero, en Almonte (Huelva), en el que una vez sentado a la mesa llega el camarero de sala y te invita a ir a la cocina, donde Miguel Ángel Martín, gerente y cocinero, te explica qué hay de comer a la vez que te muestra las bandejas con el arroz, el atún, las hamburguesas de la casa, los pimientos rellenos€

