Mañueco y la web del PP

Ayer me dio por buscar en la web del PP el organigrama de este partido para comprobar si han recuperado la Secretaría de Agricultura. No me acababa de creer lo que veía: seguía de presidente Rajoy; como secretaria general Cospedal y, de número tres, el zamorano Maíllo. Debe ser, o un error mío, porque no supe buscar bien, o que las cosas de palacio van despacio y más en la sede de la calle Génova, aunque la primera cita con las urnas vaya a tener lugar dentro de ocho meses. Salvo que haya un adelanto de las generales, serán las europeas, municipales y autonómicas, por lo menos en Castilla y León, donde Alfonso Fernández Mañueco es el candidato popular, según ha confirmado en varias ocasiones Pablo Casado.

Ha llegado el momento de que Mañueco se mueva y de que lo haga más rápido que los responsables de la web de los populares a nivel nacional. Yo no sé de estrategia política y ni tampoco soy consultor en la materia, por lo que es más que probable que lo figura a continuación sea un error. Pero, aplicando el sentido común, si fuese Mañueco, emplearía el sistema Bono: patearme durante los próximos cuatro meses todos los pueblos de la Comunidad Autónoma, o la mayor parte, para darme a conocer como candidato y, sobre todo, para preguntar a la gente de a pie por las necesidades y problemas que tienen en su vida cotidiana y por las medidas que se deberían adoptar para solucionarlos.

