Aquí yació...

Deprisa, que el tiempo apremia. Se están produciendo acontecimientos que nadie esperaba ni remotamente que pudieran ocurrir y la cosa se pone fea. Urge sacar a Franco del Valle, hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Rápido, porque es el único que, si sale bien, nos puede sacar del atolladero. A por él.

El Congreso de los Diputados dio luz verde con 172 votos a favor, dos en contra, ambos del PP y uno de ellos por equivocación, y el resto, hasta 164, abstenciones. Visto el resultado, qué poca disposición y cuánto miedo infunde el personaje a una oposición que, pese a tenerlo muy fácil, cuando le llega el momento no sabe o no contesta, oposición que ni siquiera aun diciendo estar en contra de la exhumación votó estarlo. Con sólo dos en contra (uno por error) se aprobó la infamia, que es un síntoma de la bajeza generalizada que caracteriza a quienes han convertido la labor política en un estercolero, en el que rebuscan sin parar en la basura acumulada y enchufan el ventilador en cuanto encuentran o creen haber encontrado algo y salpicar a los demás con la mierda de todos, compartida por todos.

Desde el Gobierno tratan de tapar las vergüenzas como sea. Sánchez quiere seguir siendo no solo presidente, también respetabilísimo doctor, aunque sea por decreto ley. No hay tiempo que perder, se impone la urgencia del asunto, tan urgente como todos los que entre manos se trae este Gobierno, metido en una dinámica bochornosa y ridícula por lavar la cara y, mientras, la casa sin barrer.

