El hombre perdió la paciencia y soltó un cacafónico (más que un cacofónico) "Merde, alors!" (la prensa española lo ha traducido con un castizo "¡A la mierda!"). El que se impacientó, Jean Asselborn, era y es el ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués. Estaba extremadamente irritado a causa de las vejatorias sandeces que iba profiriendo el ministro de Interior italiano en el marco de una conferencia sobre migración celebrada en Viena.

He esquivado siempre en mis escritos la ordinariez; es innecesario emponzoñar el lenguaje para avivar una argumentación o un reproche. Pero no puedo negar que en ocasiones apetece reforzar una expresión indignada con un improperio crudo. Le ocurrió hace años a Fernando Fernán Gómez con su célebre "¡Váyase a la mierda!", y le acaba de ocurrir al luxemburgués. Bueno, y a mí también. Leí hace un par de días que el Gobierno Vasco tiene intención de aplicar un código supuestamente ético no solo a las personas que ocupan cargos, es decir, a las nombradas a dedo: también a los empleados públicos de esa comunidad autónoma. En consecuencia, si el proyecto sale adelante, a 100.000 personas se les prohibirá emitir en público opiniones políticas opuestas a las del Gobierno Vasco. Se les avisa, además, de que los funcionarios no podrán escudarse en su derecho a la libertad ideológica y de expresión: el castigo –por "coherencia institucional", se alega– podrá ser el cese o la dimisión "voluntaria".

Me comprenderán ustedes si les confieso que, en contra de mis principios (yo también tengo otros), esa exigencia de lealtad perruna me llevó a articular un taco tremebundo, que afinaré en esta columna con una expresión que podría haber usado el ministro luxemburgués: "¡Mon Dieu!".

