Rendidos ante los cavernícolas

Los árabes "buenos" nos tienen cogidos por los cataplines. Son "buenos" porque están podridos de guita, pero su comportamiento no dista mucho de sus vecinos más pobres. Me da incluso más asco ver a un árabe con un Mercedes y vestido de Armani caminar por delante de su mujer tapada de pies a cabeza como una vulgar momia, que asistir a esa misma escena en el seno de un matrimonio humilde. Esos comportamientos medievales y discriminatorios no tienen cabida en el siglo XXI. No la tienen en sus países, pero mucho menos en Europa. Sería bueno comenzar a invadir la "libertad" que tienen estos cavernícolas para mancillar a sus esposas o hijas.

Es curioso, pero en esta defensa de la dignidad de la mujer no se suele ver a algunos especímenes de la izquierda más casposa española. Hablo por ejemplo de Guillermo Toledo, alias "Willy el bufón". El tonto útil del ala más radical del cine español ha vuelto a protagonizar un bochornoso espectáculo. Nada nuevo. Me da rabia darle publicidad a él y al grupúsculo de mediocres que, a la salida del actor de los juzgados de Madrid, comenzaron a blasfemar despreciando una vez más a la religión católica. Se creen más graciosos y más progres por intentar hacer daño a la mayoría de la población española. Lo que consiguen es provocar pena. Luego, el considerado como uno de los peores intérpretes de la actualidad, se queja de que no le llegan papeles por su "compromiso". Mientras, otros compañeros suyos son más listos y, aunque piensan lo mismo, intentan ser más discretos por lo que pueda pasar.

Ninguno de estos tiene ni tendrá las santas narices de cagarse en Alá. En primer lugar porque tienen más miedo que vergüenza y saben que semejante afrenta no sale gratis. Y en segundo porque, con tal de intentar denigrar al Catolicismo, están dispuestos a abrazar sin reparos al Islam.

La progresiva y peligrosa islamización de Europa es una forma fina de decir que nos estamos rindiendo ante los cavernícolas. Y lo hacemos también a nivel diplomático. Hablaba al principio del artículo que los árabes "buenos" nos tienen cogidos por nuestras partes. Y así es. El ejemplo más palmario de la actualidad es Arabia Saudí. Ni tan siquiera el Gobierno de Pedro Sánchez, defensor como nadie de la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha sido capaz de romper el contrato de venta de armas a este gigante de la economía, pero también del genocidio y la infamia.

Ha sucedido siempre. Europa, con gobiernos de derechas y de izquierdas, ha vendido armas a Gadafi, Sadam Husein y toda clase se sátrapas. Daba igual que sirvieran para matar inocentes. Importaba el negocio. Arabia Saudí no va a ser tan torpe de desafiar a Occidente como si lo hicieron los dictadores mencionados.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más