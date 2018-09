Del ferrocarril al Internet

"El deporte va más rápido que la vida" decía hace uno días en una entrevista el prestigioso jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, El Chacho, Reflexionaba así a propósito de la aceleración diaria a la que viven sometidos los deportistas de élite.

Puede que el deporte vaya más rápido que la vida, pero para los que tenemos las sienes del tiempo plateadas como en el tango, la vida ya va más rápida que la vida. Implacable el cambio sustancial de todos de nuestros usos y costumbres, que es de tal calibre que no nos da tiempo a asimilar una novedad, cuando la siguiente se nos echa encima.

Dicen los historiadores que el ferrocarril fue la primera revolución que realmente cambió la historia de la humanidad, su concepto del tiempo y del espacio, porque hasta entonces la velocidad del desplazamiento era, como máximo, la que recorría en un día la Legión Romana, unos cuarenta km. Y cuando acémilas y soldados llegaban al destino estaban derrengados y maltrechos.

Le invención del tren permitió el flujo ininterrumpido del desplazamiento de hombres y mercancías, de tal manera que un recorrido de París a Madrid, que llevaba más de un mes a pie o en caballería, se pudo hacer ya en los primeros ferrocarriles de vapor en poco más de día y medio. Una diferencia abismal.

Fue el avance más importante para la humanidad hasta la llegada de Internet, que ha dado al traste con todas nuestras maneras de vivir y relacionarnos. Contratamos los billetes de avión por la red, nos alojamos en casas ofrecidas por Airbnb, puestas a nuestra disposición con fotos y detalles por particulares, que ven como aumentan sus ingresos por viviendas antes vacías. Nuestros hijos conciertan sus viajes por Bla Bla Car, vehículos compartidos con sus dueños, que a cambio de la parte alícuota de la gasolina te llevan al destino común y la oferta es tan sutil, que al seleccionar el trayecto te preguntan si deseas o no que el conductor te de conversación. Un detalle.

Hasta aquí algunas formas de vivir en la red que son prácticas, asequibles, económicas y tan nuevas que los Estados no saben cómo legislar acerca de ellas.

Pero hay algunas ofertas más preocupantes, como las de distribución de comida y bebida a domicilio por parte de las grandes plataformas como Just- eat, que llevan a casa comida de todo tipo de restaurantes y copan ya en algunas ciudades más el 20 de la actividad de restauración.

