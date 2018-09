Corta e intensa

Vuelven los Reyes a Salamanca. La última vez estábamos a punto de comenzar las fiestas y ahora son historia. De hecho, estamos desmontando todo para las próximas como hacemos con el portal al terminar la Navidad. Vienen sus majestades a una solemnidad internacional del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca y a encender el láser de petavatio del Centro de Láseres Pulsados. Cuidado. Espero que todo esté bien calibrado para la ocasión porque un desliz deja a Villamayor y alrededores depilados de golpe por la potencia del láser y el cortísimo tiempo que puede funcionar. La vida de este láser es de un segundo, me han dicho. Una vida corta, pero intensa. Nacerá entre reyes y el último impulso quizá lo dé rodeado de aquellos a los que dio razón de ser durante su segundo de vida a lo largo de varios años. Parece Filosofía, como Rosso, nuestro hombre del láser, tiene aspecto de filósofo existencialista, pero es Física. La solemnidad universitaria nos hará volar a aquel VII Centenario cuando un desfile de rectores unió la Plaza Mayor, centro del pensamiento civil salmantino, y el edificio histórico de la Universidad, memoria del conocimiento. Un cortejo solemne y lleno de color, acompañado de campanas y música. El mundo, nos hacía una reverencia, aunque una parte de él no se fiase: mandaba un dictador.

Martes de gloria, entonces, para aliviar la resaca festera e ir entrando en el otoño. ¿Quién preparará las fiestas del año que viene? ¿Seguirá Julio López en la concejalía? ¿Será alcalde? ¿Líder, quizá, de la oposición? ¿Consejero de Turismo y Cultura? Hemos puesto la mirada demasiado sobre el alcalde, Fernández Mañueco, pero ¿qué pasa con los demás? La marcha del alcalde obligará a hacer cambios y a pensar en el año electoral que viene, y este asunto promete emociones muy fuertes?. Lleva López haciendo las fiestas tantos años, que no sé si nos acostumbraremos a otro modelo, es más, ya veremos si el sustituto o sustituta es capaz de conseguir buen tiempo en ferias, porque un anticiclón López no se consigue de la noche a la mañana. Y cuidado con copiar, porque hoy la tecnología, lo hemos visto, es capaz de desarrollar medios para detectar plagios.

A mí, las pasadas fiestas me han parecido iguales a las anteriores. El modelo es el que es, y todos lo tenemos ya interiorizado. No es fácil inventar e incorporar algo nuevo, pero debiera intentarse por escapar de la rutina. Nunca me pareció muy acertado aquello del más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo quiero lo bueno por conocer. Apuesto porque todo cambie para que todo permanezca. Igual un poquito de láser a nuestras fiestas no le vendrían nada mal.

