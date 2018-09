Síntesis de un Pedro Sin Tesis

Debe dimitir Pedro Sánchez por el escándalo de su tesis doctoral? En cualquier país desarrollado con una democracia consolidada, el presidente del Gobierno sería obligado a abandonar el cargo por las irregularidades, las chapuzas y las mentiras que han acompañado el trabajo que le permitió acceder a la docencia en la Universidad. Eso ocurre en Alemania, como el mismo Sánchez recordó hace poco en un debate con Mariano Rajoy. Pero parece que no pasa lo mismo en España, un país desarrollado que va a menos, con una democracia consolidada pero coja en más de una de sus patas, donde la separación de poderes brilla por su ausencia y el interés por los problemas de la gente ha sido sustituido por el interés de partido. Por tanto, no habrá dimisión y tendremos Sánchez para rato, si los golpistas catalanes, los proetarras vascos y los comunistas provenezolanos no lo evitan.

Desde luego, lo que el actual presidente del Gobierno presentó en noviembre de 2012 al tribunal de la Universidad Rey Juan Carlos era todo menos un trabajo de investigación merecedor del salto al doctorado. Si los examinadores hubieran tenido un mínimo de dignidad y rigor, habrían devuelto la tesis a los corrales y habrían castigado a Sánchez con una sonora pitada. Pero claro, cuando el tribunal está compuesto por amiguetes, incluidos los que han dirigido y ´colaborado´ en la elaboración del trabajo, no hay vergüenza ni reparo en conceder la máxima nota a una inocua recopilación de obviedades copiadas de otros autores e incluso de otros artículos anteriores del supuesto investigador.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más