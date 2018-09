Escuelas y alumnos

Inger Enkvist es una prestigiosa maestra sueca que fue entrevistada por la periodista Eva Pontiel el verano pasado y, la verdad, quedé gratamente sorprendido al leer sus respuestas, pues tengo muy fundados prejuicios en contra de los pedagogos "modelnos", que no se han enfrentado nunca a una clase de muchachos y no se creen que "la cultura es represión". Es la "nueva pedagogía" de la que habla Enkvist:

»La nueva pedagogía es aquella según la cual parece que se va a la escuela a hacer actividades, no a trabajar y estudiar.

En España esa tendencia llegó con la LOGSE en 1990. Fue un error pedagógico, pues los alumnos con más capacidades no desarrollan todo su potencial y los que tienen una menor curiosidad por aprender no avanzan.

Hago mías las reflexiones de la intelectual sueca, por ejemplo cuando Enkvist empieza su exposición recordando que la escuela es la primera institución con la que se encuentran los niños y es importante que vean que hay unas reglas, que el maestro es la autoridad y que hay que respetarlo tanto a él como a los compañeros.

Enkvist también nos recuerda los estudios del psicólogo sueco Anders Ericsson, de los que se deduce que se necesita un esfuerzo prolongado para mejorar en cualquier cosa. Su investigación avala la idea de una escuela basada en el esfuerzo del alumno bajo la dirección de un profesor que el alumno tiene que respetar, hacer las tareas y, por ejemplo, no mentir. "Antes, mentir era muy grave pero ahora parece que no pasa nada", apostilla Enkvist.

