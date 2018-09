¡Y mire usted por donde nos hemos plantado en el 15 de septiembre!, y se hace verdad aquella frase que Suetonio atribuyera a Julio Cesar, cuando éste cruzaba el río Rubicón en el norte de Italia: "¡Alea iacta est!", "La suerte está echada"

Los exámenes de septiembre, aunque para los estudiantes han desaparecido, para el resto siguen existiendo. Septiembre además de ser un mes de cambios, también marca el inicio del curso académico y el de otros más, como el judicial y el político.

Las vacaciones de verano ya son historia y este septiembre se presenta como el de los exámenes no superados, sencillamente por copiar. Antes y ahora si te pescaban copiando en los exámenes o se demostraba a posteriori que lo habías hecho, el resultado era fulminante: Suspenso.

La ministra Montón dimite de la cartera de sanidad, por el escándalo de su máster, y el mismísimo presidente de gobierno tiene en entredicho la autoría completa de su tesis doctoral. Lo curioso es que el actual dirigente de la oposición, se encuentra también en una situación similar y me temo, que si se hicieran las averiguaciones pertinentes, muchos de los que dicen tener€ ni tienen nada o peor aún, algo de lo que tienen no es suyo.

Es muy difícil sorber y soplar a la vez, o te dedicas a la política o te dedicas a la carrera universitaria y de investigación. Las dos cosas a la vez son casi imposibles. Lo más fácil es primero hacer el curriculum universitario y de investigación, para luego poder aportarlo a la vida pública y política si así se deseara.

Aquellos que hemos hecho una tesis doctoral sabemos que ello requiere de mucho trabajo y de dedicación exclusiva, y sepan ustedes que la realización de una tesis no dura uno o dos años, sino muchos más.

