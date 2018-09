Sigue la fiesta, sigue la música

Durante esta semana que mañana acaba han ido poniéndose de nuevo las cosas en su sitio. Seguimos en ferias y en fiestas, pero no importa. Empezó el curso escolar y los niños volvieron al colegio después de un largo verano que no pocos echarán de menos, más aún con las calles llenas de animación. La vida es así, ya, pero háblenle a un niño de la vida cuando todavía no ha tenido tiempo de aprender nada de ella, difícil y largo aprendizaje le queda por delante al que habrá que someterlo muy poco a poco, suavemente, que del resto la propia vida se encargará de enseñarle a golpes. ¿Qué necesidad hay de adelantarse a los acontecimientos? No debería haber ninguna.

También los bachilleres comenzaron su tarea y los universitarios la suya€ ¿sin novatadas? Ingenuo habría que ser para creerse tal cosa. Es parte de la vida universitaria y aunque la Universidad no es lo que fue hay vicios que se mantienen y ahí siguen, marcando espíritu en compensación a la pérdida de otros, sin duda muchísimo más nobles y edificantes que el de las novatadas, que bueno sería acabar con ellas. Ese momento ha llegado y no hay que dejarlo pasar. Adelante.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más