Cum laude y sin vergüenza

Cuando en el Juicio Final cada hijo se junte con su padre, cada euro con su dueño, cada texto con su legítimo autor€ el lío será morrocotudo. Podría ocurrir lo mismo con algunas tesis doctorales de "corta y pega", párrafos volando a posarse en libros no citados, juntarse con artículos de prensa ya publicados€ Se quedarían en esqueleto. Aún así es conocida la prodigalidad de los directores de tesis y los "tribunales" nombrados a medida, para otorgarlas el sobresaliente cum laude, bendito sea su autor. ¡No conozco ninguna sin esa alabanza! Y luego, hala, a las estanterías, el polvo y el olvido€ salvo un par de altivos renglones en el currículo del "autor". Eso, desde luego, no sucede en las salmantinas USAL —como se ocupó de recordar ayer el Rector Rivero—, ni UPSA.

Parece que la tesis del doctor Sánchez es una de las muchas así compuestas, hecha de recortes, fragmentos, párrafos, retales ("Retales Juanito", curioso negocio de aquel histórico jugador de la UDS). Pero no con la pericia y virginidad del panaché de mi Pauli "Rio de la Plata", que junta delicada, prodigiosamente verduras frescas, coliflor, judías, lombarda, repollo€, sino acumulando como propios textos ya publicados y ajenos, o sea, no mostrencos ni expósitos, sino con padres conocidos, lo que hace de su tesis un refrito, con olor a berza podrida. Que todavía defienda ese bodrio es pura soberbia de Sánchez, solo fachada, cada vez más parecido al tenor hueco machadiano. Un amigo hojalatero le diría lo que a un arrimadizo que padeció el orfanato, al que espetaba cruelmente: "¡Tú calla, que estás hecho de retales!".

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más