Siempre se me ha hecho raro llamar Mariseca a esa silueta de toro con la bandera de España situada en lo alto de la fachada del Ayuntamiento. Se me hace raro porque a algo tan masculino como un toro, creo que ese nombre no le pega. Desconozco de dónde viene, aunque seguro que hombres más cultos que yo, como por ejemplo mi "compi" Alberto Estella (me tomo la licencia porque así es como se refirió él cariñosamente a mí el otro día) podrán ilustrarme.

Pero nos vigila, la Mariseca nos vigila. Estira orgullosa su denostada bandera, e incluso llega a ver con pena cómo en aquello que algunos llaman los países catalanes, (que son igual de imaginarios como Narnia o Mordor) la insultan por patriota y taurina. Pero no importa, porque la Mariseca es profeta en su tierra. Y mira cerca, debajo suyo, y puede sonreír. Primero justo a sus faldas y siente ganas de agradecer al Ayuntamiento el trabajo realizado para que ella pueda salir orgullosa.

Luego lanza la vista más allá, y ve cómo nos reunimos en torno a casetas para mezclarnos a pleno sol a base de cañas y pinchos. Y ve que hay menos, muchas menos, y piensa que se han convertido un poco en ferias ambulantes, donde sólo falta que nos toque la Chochona o el payasete. Y en medio del bullicio hay locos y locas entrañables, alguna hasta con micrófono, porque a fin de cuentas las fiestas son para eso, para disfrutar.

