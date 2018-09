Desde Japón

Eso de que el mundo es cada vez más multilateral es ya una verdad insoslayable de manera que ya nada está aislado de un entorno que se nos escapa de las manos. ¿Quién nos iba a decir que estamos cada vez más cerca de lo que parecía más lejano?. Bueno pues así es y cada vez más.

Precisamente, estos días ha venido a España en su visita anual un amigo japonés que es un enamorado de nuestro país y un gran aficionado a los toros, vamos, como los del noreste catalán.

Pues bien, en una de nuestras conversaciones (habla español perfectamente), me decía sobre nuestra situación política que sigue con gran interés, que no entendía por qué el nuevo líder de la oposición tenía su despacho en Génova. Claro, añadía, si fuera en Bruselas o en Ginebra donde hay organismos internacionales, ¿pero en Génova?. Bueno yo le aclaré lo de la calle, pero ello demuestra la confusión existente en algo que damos por sabido, no digamos en todo lo demás.

Y es que pensamos que todo es evidente y que no requiere explicación, sin darnos cuenta que nuestros amigos japoneses o no, se estarán armando un lío sobre todo con la que está cayendo, con masters y tesis doctorales por doquier. ¿Es que es tan peligroso ir a la universidad para algunos?, me preguntaron. Y yo les contesté que algunas de nuestras universidades se han convertido en un campo de minas, sobre todo si eres político, en las que éstos parecen unos auténticos kamikazes.

