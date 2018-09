De Corcuera a Cifuentes

El gran problema al que se enfrenta Pedro Sánchez es el de haber exigido a los demás lo que tiene dificultades para cumplir, hasta el punto de que su propio listón le resulta ahora infranqueable.

El plagio es motivo de dimisión en Alemania (como le recordó Pedro Sánchez en su día a Mariano Rajoy) pero en España, hasta ahora, se había investigado poco en el currículum y se le había dado menos importancia a másters o tesis. Desde que Corcuera, electricista, llegó a ministro, tenía poco sentido profundizar en los másters o tesis de personas con titulación universitaria.

Hasta que estalló el caso Cristina Cifuentes y la petición de dimisión por parte de la oposición fue unánime, con Pedro Sánchez a la cabeza. En un tuit exigió que se fuera por "ejemplaridad" dado que, apuntaba, "había devaluado las titulaciones públicas para las que se esfuerzan muchos estudiantes y muchos padres". Justo esa última frase le estalla ahora en su cara, igual que cuando le espetó a Rajoy que "el presidente tiene que ser una persona decente y usted no lo es".

Y es que Cifuentes no fue la única que tenía que ser ejemplar, también se cebó con el máster de Pablo Casado y forzó la dimisión de la ya exministra Montón por este motivo, y porque contaba con que la acción rebote se llevaría por delante al líder del PP. Era la jugada perfecta pero le salió rana porque su escondida tesis doctoral, esa que llevaba ocultando desde 2015 argumentando falta de tiempo para hacerla pública, vio la luz y de qué forma.

De momento, circulan documentos en medios de comunicación que apuntan al plagio, a un tribunal amigo y, ya lo de menos, a una tesis demasiado floja como para ser cum laude . Pedro Sánchez desmiente la mayor, carga la escopeta contra todo aquel que se atreva a cuestionar su trabajo, pero en contra tiene el libro realizado sobre su tesis confirmando con el que fuera asesor del ex ministro Sebastián. Y, lo peor, las declaraciones realizadas en un foro privado por el propio Miguel Sebastián en el que al parecer reconocía que una buena parte de la tesis se la hicieron desde Industria. Total, que el socialista también anuncia acciones legales contra El Mundo, igual que Sánchez ha amenazado a otros dos medios.

