No todos los másteres son iguales

La ministra Carmen Montón ha tenido que dimitir por el caso de su máster en la Rey Juan Carlos. No le quedaba otro remedio. Tras unas cuantas mentiras y una vez descubierto el plagio generalizado en su trabajo final de curso, su situación como miembro del Gobierno de Pedro Sánchez era insostenible.

Aquí en Salamanca hemos tenido un alcalde, Julián Lanzarote, que plagiaba párrafos completos ¡de discursos de su Majestad el Rey Juan Carlos! y no pasaba nada. Cometió otros mil desmanes en su gestión municipal (tirando por lo bajo) como para pedir su dimisión, pero lo del copieteo a la monarquía no era sino un motivo de vergüenza y de cachondeo.

Lo de los másteres ´de regalo´ en la Universidad Rey Juan Carlos resulta más grave, sin duda, que los deslices de Lanzarote. La duda reside en si todo mandatario que haya recibido un diploma ´por todo el morro´ ha de abandonar por ello sus responsabilidades y su carrera política. Yo sostengo que no, aunque admito que se ha despertado una especial sensibilidad en la sociedad española en ese terreno, y que también hay argumentos para defender lo contrario.

Siempre me pareció que Cristina Cifuentes debía abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero no tanto por haber aceptado el obsequio del infame Enrique Álvarez Conde, sino por el aluvión de falsedades con el que intentó encubrir su pecado. Como dice la Santa Madre Iglesia, hay pecados mortales y veniales. Admitir un máster en condiciones de ganga puede merecer penitencia y constituye una muestra de falta de ética, pero mentir a sabiendas y con reiteración, falsear pruebas y plagiar de forma sistemática, merecen si no el infierno de la cárcel, al menos el purgatorio de la dimisión y el abandono de la escena con el rabo entre las piernas.

