Lo que viene ocurriendo en torno a la solvencia académica de algunos políticos, centrado en los casos de Cristina Cifuentes, Pablo Casado, y Carmen Montón, no hay por dónde cogerlo, es otro ejemplo más del país de bobos que nos hemos empeñado en tener. Un país de analfabetos funcionales, como es España (y ahí está nuestra millonaria telebasura para demostrarlo), poniéndole el punto a la limpieza o no de un cursito de postgrado (los llaman pomposamente "máster") que en la mayor parte de los casos no vale ni para envolver bocadillos.

No voy a entrar en la cualificación académica (generalmente mínima o deficiente), y profesional (generalmente nula o escasa) de nuestros políticos, o de que la España que nos representa siga en su mayoría sin poder comunicarse en inglés, pero la caza de brujas que se ha desatado con la "limpieza" de los máster me resulta vergonzosa y de una hipocresía supina. Circunscribiendo el tema a lo académico, no hablaremos de otros cadáveres en los armarios, que levante la mano quien no haya copiado en un examen, quien no haya dado un cambiazo, a quien no le hayan aprobado por la cara una asignatura; y ya no voy a hablar de cátedras compradas, de favores pagados al "hijo de", de plazas "en propiedad" sin más oposición que un titulito y la cara bonita del "propietario", o de especialidades médicas obtenidas sin hacer el MIR, por no citar las tesis doctorales "a la carta" del doctorando€ ¿Sigo?

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más