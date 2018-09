Parece el dato sin precisar de una sentencia condenatoria: ciento y pocos días. Y en cierto modo así es, siendo lo malo de esta condena que no se acaba y seguirá aumentando día a día€, hasta que Dios ponga remedio, porque si por el causante fuera no se acabaría nunca. Para empezar, el causante, o sea, el presidente Sánchez, (que había anunciado elecciones a la mayor brevedad posible si ganaba la moción de censura, moción que ganó y lo llevó a La Moncloa) tiene la mirada puesta en el 2030. Después de entonces, ya se verá.

Ciento y pocos días hace que el Gobierno que preside comenzó a funcionar. Dudo que funcionar sea la expresión correcta visto lo sucedido, lo hecho y lo conseguido desde entonces hasta hoy, una forma de gobierno patética y errática, propia de quienes no saben dónde están, por dónde van ni qué se traen entre manos, es como si fuesen descubriendo (pero sin aprender) sobre la marcha lo que es gobernar un país, tratándolo de solventar a golpes de bandazos. No se tienen en pie. En ciento y pocos días llevan ya en su haber unos cuantos que dejan al descubierto una metedura de pata tras otra, algunas de mucho calado, que dejan una sensación lamentable del Gobierno que nos gobierna si a esto se le puede llamar gobernar.

