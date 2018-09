En capilla

A vuelta con las novatadas, que llegan con el nuevo curso. Casi como los estorninos. Los clásicos ya nos hablaban de ellas. De dar la matraca, escribió Covarrubias, que era burlarse de palabra de los nuevos estudiantes, siendo matraquista el que más gracia tenía. Alcalá Yáñez dejó para las futuras generaciones de alumnos lo que eran los nevados y gargajeos, boberías de los estudiantes veteranos, tan grandes como sus padres. Mateo Alemán se ocupó de los obispillos, tratos, ruedas, nevados, garrotes, patentes€y demás ocurrencias de la dulce vida de estudiantes. Y así hasta hoy, cuando los pájaros nuevos son sacados a la calle con la cara pintada, la ropa interior por fuera, cantando las maravillas de los veteranos, bailando y haciendo el indio, que diría mi abuela. Ellos y ellas. Dentro de los colegios, también se da lo suyo: se "arrestan" sus puertas, ejercen de criados una temporada, se les ordenan saludos especiales€hasta que todo vuelve a su ser y aquí paz y después gloria. No es un peaje obligatorio para los novatos, pero€Así que estos días, los visitantes caminan por las calles con el estupor de esto que ven y los monumentos que les rodean. Y las ferias y fiestas, claro, que estrenan feria taurina.

Los toros también fueron cosa del Estudio. No sé cómo anda el asunto aquel de la cátedra de Tauromaquia pero otros clásicos ya nos hablaron de las corridas de toros que pagaban los nuevos graduados: diez o doce toros por tarde, según el número de graduados. Con su correspondiente merienda, claro, y el ritual de rotular con sangre de toro el grado con su correspondiente vítor en un edificio universitario. Porque los toros de la Escalera Universitaria no están siendo lidiados por un Hermoso de Mendoza ni una Lea Vicens, sino huyendo de los caballeros que los quieren cazar.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más