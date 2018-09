Se va Soraya, la forastera

La marcha de la exvicepresidenta no por anunciada me ha producido menos tristeza. Creo que se va una de las grandes políticas actuales. Inteligente, trabajadora y tenaz. Una mujer que no ha tenido que exhibir su feminismo para que le reconozcamos su capacidad.

Para el Parlamento, para el PP de Pablo Casado y para la política en general, su adiós es una gran pérdida. No siempre acertó en las decisiones que adoptó y seguro que cometió múltiples errores, pero algunos hoy solo destacan los fallos por encima de los aciertos que tuvo como mano derecha de Rajoy en el Gobierno. ¡Qué cainita es la política!

Sufrió reveses, fundamentalmente la inesperada moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa. Soportó críticas iracundas por su actuación en Cataluña cuando los independentistas decidieron saltarse la Constitución y convocar un referéndum ilegal. Nadie reconoce la falta de experiencia en aplicar un artículo contemplado en la Constitución de 1978. Tampoco nadie se había atrevido a intervenir Cataluña. Todo lo contrario. Durante los últimos 35 años se ha mirado para otro lado y el Estado poco a poco se fue replegando para dejar espacio al secesionismo y a sus patrañas y embustes. Pero da igual, la culpa es de Rajoy y de Sáenz de Santamaría. Todos lo hubieran hecho mucho mejor.

Cometió errores, sin duda. Pero su principal pecado fue el gran poder que acumuló en su etapa como vicepresidenta de Rajoy. Algo que no le perdonaron fundamentalmente los suyos. Para PP de la lideresa Esperanza Aguirre era una forastera. "Una funcionaria de la política", decían los "pata negra" del partido que fundó Manuel Fraga. La prueba más evidente fue la resistencia de Madrid en la primera vuelta de las primarias que ganó Sáenz de Santamaría.

