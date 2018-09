¡Para, triguerona! ¡Tente, temeraria!

Al presidente de la D.O./I.G.P. Lenteja de La Armuña, quien me invitó a su stand diciéndome:

-Isabel, ven. Esto son lentejas.

E L barrunto, como en el poema de Gabriel y Galán, estaba en el aire: €/ Y no miento ahora/ los runrunes continuos que andan/ de que el Rey mesmamente en persona/ viene a Salamanca,/ que no es mala seña/ si tampoco falla€

Y el rumor al final se confirmó. Felipe VI, acompañado de Letizia Ortiz, visitaría nuevamente Salamanca: €/ Yo no sé, pero yo me magino/ de que el Rey no vendrá a ver la Plaza,/ que en el mesmo Madrid habrá muchas,/ no agraviando a la nuestra, tan guapas./€Y que los Reyes no venían a ver la Plaza, también. El campo salmantino, siempre tan fiel a la Corona, estaba feliz. Agricultores y ganaderos lucían sus mejores galas; tractores y maquinarias, se hicieron gigantescos espejos para una mañana real memorable; y, los animales, en aroma fresco de heno, parecían tener un cosquilleo "gozalón" en las carnes que los puso más guapos que nunca. Pocas veces he visto al presidente de la Diputación tan contento. Además la realidad del campo, mejor que desde los despachos, se comprende desde el campo: €/ se ha de dir al Palacio enterao/ de má e cuatro lástimas,/ que, si a mano viene,/ podrá remediártelas,/ u quisiera poner los posibles,/ que en pusiéndolos bien no te fallan€

Fue el 30 de septiembre de 1904, en el Teatro Bretón, cuando a Alfonso XIII le participaron los problemas que tenía el sector. Triguerona y Temeraria, las dos vacas de la yunta del tío Roque, protagonizaron un poema (Surco arriba y surco abajo) que Gabriel y Galán había escrito expresamente para la función regia: €/ Me magino que viene a enterarse/ de si tiras p´alante u atrasas,/ de si siembras, u comes, o ayunas,/ u pierdes u ganas./ €/ ¡Vuelve, Triguerona!/ ¡Vuelve, Temeraria! € Me hubiera gustado que alguien lo hubiera recitado ante nuestros Reyes de España.

