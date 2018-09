Pues como estamos en ferias y fiestas no queda otra que disfrutar y pasarlo bien, de eso se trata. Así que hoy permítame usted que me lee, compartir un poco de alegría y, por qué no, de ironía. Cada uno, como siempre, hablará de la fiesta y de la feria según le va en ella, pero he de opinar que este año las casetas han brotado menos y son muchos los ciudadanos que lo agradecen. Hay que reconocer que muchos monumentos se han visto liberados del asedio de la fritanga y los orines, por lo tanto, bendito desconcierto ante la escasez de casetas.

Otra de desconcierto, el del pasado sábado en los alrededores de la Plaza Mayor. El concierto de Rafael parece que ha encandilado y gustado, un concierto en toda regla. El desconcierto viene cuando muchas personas no pueden acceder a los restaurantes próximos a la plaza porque se prohíbe el paso. Algunos comensales sentados a la mesa y otros sin poder compartir con ellos mesa y mantel, crispación, enfados, malas caras,€ quizá un poquito de sentido común, algo más de organización y previsión no hubiera venido mal. De esa manera la Policía Local habría sufrido menos ante el desconcierto del respetable.

Desconcierto, en este caso en el pueblo de San Morales. Desconcierto porque la asistencia y la implicación de más de mil personas en el desfile solidario a favor de Proyecto Hombre Salamanca y la Asociación Española contra el Cáncer que organizó Raquel Serrano, el 20 de agosto, descolocó a más de uno. También a quiénes solo se preocuparon de criticar de mi ausencia sin saber que me encontraba, como todos los años, fuera de Salamanca con todos los usuarios de Proyecto Hombre. Gracias Raquel y felicidades.

