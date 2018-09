Negacionismo separatista

L A Academia de España en Roma se aloja en lo que, en tiempos ya lejanos, fue un convento aledaño a la Iglesia de San Pietro in Montorio, que, según la tradición, fue el lugar donde crucificaron a San Pedro. Fernando el Católico encargó al arquitecto Bramante el diseño y la edificación de un tempietto en un patio de esa Academia. En él ensayó Bramante la cúpula que pensaba colocar en la Basílica del Vaticano.

Donato d´Agnolo (Bramante), había nacido en 1444 cerca de Urbino y se había trasladado a Roma en 1499, precisamente a instancias del Rey Católico. En Roma murió (1514), dejando los planos de la Basílica del Vaticano a su sucesor, Miguel Ángel Buonarroti.

En fin, invitado por la Academia Española, estaba yo oyendo las explicaciones que acerca del tempietto nos daba a cuatro o cinco amigos el Secretario de la citada Academia, que es historiador. Glosaba una inscripción que hay en el altar del templete. La inscripción es la siguiente:

FERDINAND * HISPA * REX ET HELISABE * REGINA * CATHOLICI * POST * ERECTAM AL * EIS * ATDEM * POSS 1502

De pronto, una mujer, que ya no cumpliría los cincuenta, se encaró a nuestro improvisado guía y con airados modos y un perceptible acento catalán le espetó:

—Eso de que Fernando de Aragón era Rey de España se lo acaba de inventar usted.

—Señora, lea usted misma la inscripción –replicó, tan sorprendido como herido, el hombre.

