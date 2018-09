Círculos cuadrados

Cómo eché de menos al buen Willy –Guillermo Herráez—en la Plaza Mayor cuando la Banda Municipal de Salamanca arrancaba el desfile de concejales hacia la Catedral. Willy siempre estaba allí para ver a su querida chundareta y escuchar El Radiólogo, la pieza musical que Mario Vercher compuso inspirado en él, que era radiólogo, como Luis Sánchez, que volvió a estar en la Plaza Mayor para escuchar el Pregón, saludar a amigos y conocidos y ver el ambiente. Pero Willy no estaba, nos dejó en mayo. Aunque retirada de los focos, Purificación Ruiz Kopp siempre estará en la memoria de esta ciudad por su lucha contra el cáncer en todos los frentes. Presidió la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca, era embajadora del Instituto de Investigación del Cáncer, fue un ejemplo y sobre todo una pionera en llamar la atención sobre la prevención, de aquí su empeño en las mamografías en los años ochenta de la mano de Luis Prieto Pedro, que también nos dejó tiempo atrás. Mi amiga Isabel Alonso me dio la noticia en pleno atasco el viernes por la tarde mientras los primeros charros salían del Puente Romano hacía el atrio catedralicio para hacerle un altar de flores a la Patrona.

Si el bueno de Willy se hubiese encontrado con José Pinto, ganadero, concursante y memorión, le habría espetado aquello de "culturilla, a que no sabes€". Pinto chiscó la iluminación del recinto ferial y no sé si puso en marcha algún otro mecanismo porque poco después se preparaba un tormentón de encomendarse a Santa Bárbara bendita, que no se llevó las casetas hasta el río de milagro. Entre medias hubo fuegos, para ir entrando en ambiente.

