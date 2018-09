Brindis de Unamuno

Antes a escribir de Unamuno, pido la venia a los guardadores de las esencias del rector de rectores. Son muy susceptibles. Aún por una pequeña observación. Escribí en una ocasión un artículo sobre Unamuno y fui reprendido por Laureano Robles diciéndome: "A ver si ahora vamos a escribir todos de Unamuno". En esta ocasión no he podido resistir la tentación viendo el cartel de las Ferias y Fiestas. El cartel sirve, al mismo tiempo, de cubierta del programa del es que autor Antonio Vara de las Flores que pone a una serie de personas ataviadas a guisa de su oficio, y entre ellos, a Unamuno, que se parece cada vez más a Paco Blanco que así mismo, vestido con la americana al desgaire, el pantalón por encima del ombligo una cuarta, lo que el catedrático de matemáticas Cuesta Dutari solía llamar: "Pantalones para tapar las hernias", por si faltaba algún aditamento, le ha colocado una llamativa corbata, prenda que no usaba nunca. El autor del cartel ha dicho que "yo intento captar el alma de la gente a la que retrato, meterme dentro" así que bucea en la personalidad del escritor y lo hace brindar con una copa de vino, el rector sólo bebía agua.

El Ayuntamiento ha puesto en el arco de la Plaza Mayor, enfrente de la Iglesia de San Martín, a la izquierda según se mira, una frase de La Tía fingida de Cervantes escrita en rojo teja, bajo un balcón de forja, uno de los mejores de Salamanca. Hace dos años o quizás algo más, el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, me enseñó un par de bocetos del texto con la efigie de Cervantes y la rúbrica. Sólo estaba pendiente de la autorización de la Comisión de Patrimonio, pedida en el 2016. El sitio no podía ser mejor elegido, por donde más salmantinos y forasteros pasan al cabo del día. La selección del texto es un acierto y es un buen homenaje a Miguel de Cervantes y de éste a la ciudad del Tormes y a su Universidad.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más