Y ahora, nosotros

Todo llega, hay cosas que ni tarde ni temprano, ni antes ni después, justo en el momento, y el momento es hoy, festividad de nuestra Patrona, la Virgen de la Vega, aquí en Salamanca y en muchos sitios más de toda España, en tantos como nombres lleva la Virgen: del Castañar, del Carrascal, del Otero, del Gozo, de la Encina, del Castillo, del Mensegal, del Rando€ y no menciono a todas porque el espacio se quedaría pequeño para tantas, por eso con mencionar solo unas cuantas, todas ellas de la provincia, cumplo, porque Virgen solo hay una y nombres no menos que pueblos hay en España. Dos fiestas marianas marcan el verano, una el 15 de agosto, otra el 8 de septiembre, siendo este el día que marca el motivo religioso de estas ferias y fiestas que nos consuelan. Media provincia está de fiesta, la otra media ya lo estuvo. Ahora nos toca a nosotros, con que, saquemos provecho de ellas, que hasta el año que viene no hay otras

Ya no son lo que fueron, evidentemente, nostálgicos de aquellas quedan ya pocos, pero si recreamos la vista por fotografías de antaño vemos en ellas el cambio, que es el de los tiempos, el que distancia, por ejemplo, Salamaq (que el miércoles inauguraron los Reyes) de aquellas otras ferias que se celebraban en el Teso y a orillas del Tormes, a la vera del Puente Romano, entre polvo y guardias civiles a caballo. Hasta el río es distinto. Entonces bajaba sin control y cuando el tiempo se desataba, crecía llevándose por delante todo lo que pillaba a su paso.

