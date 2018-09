Sarna y hambre

No seré yo quien defienda las novatadas –los dioses me libren—aunque tuve lo mío y en algún momento hice de las mías, pero están en nuestros clásicos y eso les da una cierta solemnidad. Cuando los estudiantes llegaban a Salamanca, pasaban por la calle de Serranos a comprar el ajuar necesario para el curso y buscaban casa donde alojarse. Todo ello, claro, después de matricularse y dar una vuelta por la ciudad para ver iglesias o "tiendas de carne" o mesones, según el caso. En algún momento de todo ello, eran asaltados por los estudiantes veteranos, casi siempre sopistas y gorrones, es decir, aplicados a la sopa boba, y sometidos a las novatadas. La rueda de preguntas y la lluvia de escupitajos era lo frecuente, tras lo cual, el nuevo alumno, con su capa "nevada", ingresaba en la hermandad: "¡Viva el compañero y sea admitido en nuestra amistad. Goce de las preeminencias de antiguo, pueda tener sarna, andar manchado y padecer el hambre que todos!".

Entre los clásicos que detallan estos hechos está nada menos que Quevedo en El Buscón. A pesar de lo cual, de las novatadas y el hambre, no había nada como la vida estudiantil, según el mismísimo Cervantes: "Si la sarna y el hambre no fueren tan unidas a los estudiantes, en las vidas no habría otras de más gusto y pasatiempo". En este punto, es cuando todos hacemos una parada, echamos la vista atrás y suspiramos. No se avergüence, Emilia Pardo Bazán, que era muy suya, confesó sin tapujos cuánto le hubiese gustado vivir esa vida de estudiante, aunque, supongo que sin las hambrunas de entonces, pues tenía buen saque la compañera y supo rodearse de buenos gourmets, como Ángel Muro.

