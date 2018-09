Sí, ya sé que el título puede evocar un pasado muy remoto del antiguo régimen; ese que se han empeñado en desenterrar para así tapar una acción política tan enrevesada, tan equívoca y tan poco consistente como la que estamos viviendo. Es difícil contentar a todos y en ese empeño anda el nuevo Presidente que, entre las exigencias de unos y de otros, anda no se sabe bien de qué manera.

Gobernando a golpe de encuesta, por un lado, e intentando contentar al variado arco parlamentario que lo sustenta no de extrañar que andemos en una eterna confusión. Se echa en falta una acción meditada, realista, con miras a la prosperidad de la Nación y a atajar los múltiples problemas que penden sobre nosotros. Sin ir más lejos nos encontramos con un mes de Agosto en el que la economía da signos de debilidad. Aumenta el paro, bajan las cotizaciones y no se sabe bien cómo van a cumplir sus múltiples promesas incluídas las pensiones. Además, los catalanes siguen a lo suyo sin servir para nada las propuestas increíbles que lanzan desde Moncloa.

Así estamos, sumidos en un desconcierto en el que no se ajusta lo que dice uno con lo que hace otro, hasta que la voz suprema del jefe intenta poner orden en tanto disparate. Lo dicho, prietas las filas,como a la antigua usanza.

