Haga_lo que haga, decida lo que decida, la Reina casi siempre estará mal para una amplia mayoría. Acude a Salamaq con taconazos y la crítica es feroz porque, al parecer, no son apropiados para presidir un evento de estas características. Si llega a ir en zapatillas, las críticas habrían sido también tremendas pero por el extremo contrario porque entonces se le achacaría su falta de respeto a un evento de ´dimensiones internacionales´. No sería propio, dirían los críticos.

La Reina llevó tacones seguro que porque le apetecía, se los recomendarían, se sentiría así más guapa -que lo estaba- y, además, sabía que iba de poca feria porque iba a pisar cemento para ver al ganado y la distancia a recorrer era corta, porque llegaba en coche y la esperaba un microbús. Con la altura de su marido, no hay duda de que ganar unos centímetros es ideal para las fotos.

Repitió modelo. Malo. Si lo estrena, es una despilfarradora. Si lleva el mismo que a otros eventos, carece de imaginación. Y, por supuesto, los mismos que la criticaban por llevar ´taconazos´ porque eran poco apropiados para una feria, lamentan también que fuera con un ´look´ vaquero porque, al parecer, está fuera de lugar para una Reina. Siempre hay un motivo para criticarla. Los tacones no son apropiados para una feria ganadera pero resulta que el vestido, vaquero, que parece de lo más propio, tampoco.

Total, que ahora lo del microbús empieza a cobrar sentido. La horterada más grande que se ha hecho en una feria de dimensiones más que manejables, la decisión que más aleja a la realeza del pueblo llano, cobra sentido porque salva a Doña Letizia "la criticada" de aún más reproches. Y todo porque si fuera un día de fuerte calor y hubiera aparecido una mancha de sudor en el vestido de la Reina, no se hablaría de otra cosa.

