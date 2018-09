Un desquiciado anda suelto

El Teatro Nacional de Cataluña es un gran panteón. Lo soñó Josep María Flotats, el actor catalán que abandonó la Comédie-Française para hacer realidad el proyecto de Pujol: un Teatro Nacional, cómo no, y a la altura de su grandilocuencia se levantó el faraónico edificio. Pero nunca había llegado a tanto una escenificación, una farsa, como cuando este martes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, protagonizó allí el mayor esperpento político de los últimos años. Lógico que optara por un escenario y no por el Parlament (cerrado a cal y canto desde hace varios meses), pues lo que representó nada tenía que ver con la política, entendida en serio, sino que más bien parecía el sermón estrafalario de un mosén, sacado de las entrañas gerundenses de donde proviene.

Sabíamos de Torra por sus escritos xenófobos, pese a lo cual fue recibido con todos los honores por el presidente Sánchez, que tragó con el lazo amarillo que adornaba la solapa de su traje. Era lógico: le debía la presidencia del Gobierno español, pues sin los votos de su partido, seguiría estando fuera del Congreso, y no sé si ingenua o arteramente, nos contó la película del diálogo que pondría fin al problema catalán. Bueno, pues ya sabemos que no, que el diálogo para Torra (vicario de Puigdemont) es aceptar el referéndum de autodeterminación y conseguir que los jueces del Supremo absuelvan a todos los políticos catalanes que van a ser juzgados los próximos meses. Si no se acepta, aquí no hay diálogo que valga.

