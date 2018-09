Me gusta septiembre, con p. Es un mes simpático, con buen color, un mes sexy en el que se vierte lo mejor del verano, el recuerdo nítido de los días de playa, las idas y venidas, la piscina, los atardeceres explosivos sobre el Campo Charro, las noches luminosas, las chicas guapas y crujientes y el primer amor, que no por topicazo es menos cierto. Septiembre, con p, el recuerdo de "verano azul", las tardes de toros, la salida de los toros, la terraza del "Valencia", o mis abuelos Francisco y Constanza en el "Coliseum" mientras yo nacía. Septiembre es eso, melancolía y frescura, como si se tratase de un nuevo perfume de "Lancôme". Melancolía y frescura escuchando a Neil Diamond "September Morn"€ "€ Los amaneceres de septiembre aún me hacen sentir de esa manera€" O a "Mecano", tal que mañana, "El 7 de septiembre"€ "€ El 7 de septiembre es nuestro aniversario, y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios€"

Septiembre, con p, es un planeta en el calendario. No es verano, no es otoño, no es invierno, no es primavera. Es sólo septiembre, donde todo renace con calma y con luz. Un mes de encuentros, de contar las batallitas del verano, y sobre todo de intenciones: empieza el curso para todos, otro maratón por los vericuetos de la vida, y otro intento por ser mejores. Septiembre es una Nochevieja continua de buenos propósitos: voy a estudiar, voy a adelgazar, voy a leer "El Quijote"€

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más