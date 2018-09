El PSOE y los hijos de la gran perra

El asunto va del alcalde socialista que tiene su casa en la ribera del Azaba, su trabajo en la del Águeda y su Alcaldía en la del Yeltes y que con tanto trajín a veces en el pueblo en el que gobierna se producen fallos, como el de olvidarse de mandar retirar los contenedores rebosantes de basuras de donde se celebra el ofertorio de la Virgen de Caballeros del principal municipio del Campo del Yeltes.

La cuestión es que LA GACETA criticó, como era su obligación, el caso, lo que al alcalde no le cayó del todo bien pero reconoció su fallo y aseguró, cosa que le honra, que no volvería a ocurrir, pero a renglón seguido desbarró con inusitada estridencia llamando "hijos de la gran perra" y otras lindezas por el estilo al autor de la información, una burricie que retrata con toda nitidez la calaña humana del personaje.

En su descargo, podría decirse que fue el calentón de un boquirroto faltón, pero no, no fue un momentáneo sofocón ni una pasajera subida a la boca de bilis para escupirla con rabia. No fue nada de eso, pensó muy bien lo que iba a decir y se hizo un autovídeo (a lo que es muy aficionado) que al día siguiente colgó en Youtube.

No es lo peor el disparatado insulto, lo peor es que para el jefe de los socialistas, Fernando Pablos, el que llama "hijos de la gran perra" a otros es un "hombre cabal". Por muy compañero de partido que sea el boquirroto alcalde, por muy socialista que sea, Fernando Pablos no puede disculpar una barbaridad de tal tamaño. El secretario del PSOE tiene la desfachatez, el descaro y la desvergüenza de decir que el insolente personaje no habló como miembro del PSOE, sino que lo hizo como alcalde de Villavieja. Pero vamos a ver, Fernando Pablos, ¿usted cree que la gente es tonta?

