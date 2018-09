No se puede ser más tonto

Casi lloro con la conmovedora carta que ha escrito Pablo Iglesias para dar las gracias a todo bicho viviente y de paso destacar la gran sanidad pública que tiene la Comunidad de Madrid, gestionada por cierto por un Gobierno del PP y por las políticas que tanto critica. Si no fuera porque tan solo hace unos pocos años, antes de que sus hijos prematuros fueran atendidos en el Gregorio Marañón, daba a entender que se mataba a la gente, todos le creeríamos. Este es el líder de Podemos: un aprovechategui, falso como las monedas de Judas y un maestro de la demagogia política y de la utilización vil de los ciudadanos más débiles.

La carta no puede ser más babosa y pelotera. No deja sin nombrar a nadie, aunque, si yo fuera como Pablo e Irene que no lo soy, también hubiera agradecido la atención recibida por todo el personal del centro hospitalario, porque no hace falta que tengan una titulación para hacernos el trance mucho más llevadero. Pero Iglesias e Irene son de la élite, de la casta que tanto han criticado, aunque no les guste.

De todas formas en lugar de tanto agradecimiento gratuito a través de los medios de comunicación, toda la vida de Dios este tipo de gratitudes se arreglan en mi pueblo con un buen regalo, porque con independencia de que los profesionales cumplan su trabajo, las atenciones y los desvelos seguramente habrán sido infinitamente mayores. Ya lo dice el refrán castellano: "Es de bien nacidos ser agradecidos". Espero que Pablito y su pareja no confundan mis consejos con corrupción, porque la gratitud no tiene nada que ver con las prebendas a cambio de favores con dinero público. Que se rasquen el bolsillo, que en estas tierras castellanas es lo que solemos hacer la gente normal y corriente cuando uno recibe buen trato.

