Nadia y Planas: el dúo no dinámico

Los ciudadanos de Salamanca van a tener ocasión hoy de presenciar un hecho histórico, rayando casi en el milagro: contemplar a Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante la inauguración de la nueva edición de Salamaq, comprobar que existe, que es de carne y hueso, y que no es una entelequia. No se trata de un hecho menor o de escasa trascendencia, porque Planas no se prodiga; por ejemplo, ha estado desaparecido durante gran parte del mes de agosto y a pesar del importante incendio que se registró en su provincia de nacimiento, Valencia, no apareció por allí, salvo que fuese de incognito, claro está, para no ser visto. Incluso puede que alguno de los asistentes tenga la oportunidad de acercarse hasta él y preguntarle por sus proyectos de política agraria, por sus cosas, vamos, mientras le saluda con un apretón de manos, para comprobar que es verdad, que existe.

El acontecimiento o hecho histórico se podría calificar de milagro sin ningún género de dudas si Planas llegase a pasear por Salamanca y su feria cogido del brazo de otra ilustre desaparecida, Nadia "recortes" Calviño, la todopoderosa ministra de Economía a la vez que presidenta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

