Me gustan tanto las melodías de Maluma (sencillos y originales hallazgos que se cuelan en el cerebro con la eficacia y la efectividad de un bisturí) como me horrorizan sus letras: misóginas, machistas, descuidadas y macarras. En consecuencia aquí estoy escuchando su último Cd "F.A.M.E." (Fe, Alma, Música y Esencia), un artefacto que le he birlado a mi hija de su discoteca sin saber muy bien si debo devolvérselo y marcharme con ella pasado mañana al concierto del colombiano en el WiZink Center o si debo extraerlo inmediatamente del equipo y arrojarlo por la ventana para que le limpien el polvo las apisonadoras de los obreros que trabajan enfrente.

Si hago esto último, sospecho que no será porque el disco haya causado graves traumas psicológicos y grandes problemas morales a mi prole, con la que me cruzo por los pasillos mientras entona despreocupadamente las ordinarieces del artista, sino más bien porque me está escandalizando a mí con frases tan incorrectas gramatical y políticamente como: "Y si con otro pasas el rato / vamos a ser feliz, vamos a ser feliz / felices los cuatro".

